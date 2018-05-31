Жителям Харьковской области выделена материальная помощь 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Заседание комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации, состоялось в облсовете.

На рассмотрение комиссии было вынесено 332 обращения граждан о предоставлении материальной помощи в связи с затруднительными жизненными обстоятельствами.



Всего, по результатам рассмотрения заявлений, будет выделено 1,2 млн.грн. адресной помощи. Средства, в частности, будут предоставлены тем, кто нуждаются в лечении или хирургическом вмешательстве, в том числе онкозаболевания и для решения социально-бытовых вопросов. Также единовременную материальную помощь получат 34 участника зоны АТО и два члена семьи погибшего.



Всего с начала года в отдел материальной помощи поступило 4435 обращения, что в 1,6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2814 обращений).