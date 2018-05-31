Общество

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В поселке на Харьковщине строят новую школу

В поселке на Харьковщине строят новую школу
В поселке Губаревка Богодуховского района Харьковской области строят новую школу. Учебное заведение сможет принять почти сотню детей – с первого по четвертый класс.
Сейчас в Губаревке действует учебно-воспитательный комплекс, который разместился в помещении детского сада. Но здание не приспособлено под школу. В дошкольном подразделении действующего в Губаревке УВК учатся 42 ребенка, в школьном – 72 (с 1 по 9 класс). Заведение переполнено, и остро стоит проблема с размещением именно детей начальной школы. Ведь с каждым годом малышей в селе становится все больше. Кроме того, помещения УВК рассчитаны на дошкольников, ученикам находиться там не очень удобно. Дети из Губаревки ездят в школу в соседние населенные пункты – Полковую Никитовку (5 км от Губаревки) и в Гуты (7 км).

– Этот вопрос стоял годами. Помещение новой школы – долгострой, работы были начаты еще двадцать лет назад, – комментирует председатель Богодуховской райгосадминистрации Владимир Шаров. – Ремонтные работы идут полным ходом, необходимые средства выделены. Впереди еще очень много работы, но уже где-то на 70% все сделано. Мы получим современную школу, где будут учиться 90 детей.

– Открытие новой школы позволит разгрузить наше заведение. И детям там будет удобнее учиться. Родители у нас постоянно спрашивают, когда откроется заведение. Большинство планируют перевести детей именно в новую школу, – сказала директор Губаревского УВК Екатерина Кисель.

По словам представителя генподрядчика Павла Бабенко, конструктивные решения выполнены, сейчас рабочие штукатурят здание снаружи и внутри, идет подготовка к покраске и отделочным работам.

– В здании уже установлены двери и окна, приведена в порядок кровля. Готовим пожарные выходы и входы, вывозим строительный мусор. Ждем проектную документацию по благоустройству, – сказал Павел Бабенко.

На территории школы также планируется установить спортивную площадку, сообщили в ХОГА.

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