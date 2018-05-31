В поселке на Харьковщине строят новую школу 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В поселке Губаревка Богодуховского района Харьковской области строят новую школу. Учебное заведение сможет принять почти сотню детей – с первого по четвертый класс.