Харьков

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В Харькове начались детские праздники

В Харькове начались детские праздники
Мероприятия в рамках социального проекта «Мечты детей о мире» прошли, в частности, в парке Машиностроителей в преддверии Дня защиты детей.
Цель проекта – поддержать семьи переселенцев с Востока Украины, участников Операции Объединенных Сил и их детей. Проект направлен не только на организацию их активного отдыха, раскрытие творческого потенциала детей, изучение культуры родной страны, но и на снятие психологической нагрузки и стресса. На таких мероприятиях взрослые и дети могут познакомиться между собой, обменяться важной для них информацией и дружить в дальнейшем.

Участниками мероприятий в парке Машиностроителей стали более 100 детей переселенцев из Донецкой и Луганской областей и участников ООС. Детей разделили на группы по возрасту – от 3 до 6 лет; от 6 до 10 лет; от 10 до 15 лет, и для каждой группы была подготовлена индивидуальная программа. Для самых маленьких оборудовали игровую зону, провели конкурс рисунков на асфальте на тему «Мир на планете Земля». Дети постарше посетили аттракционы, веревочный парк, опробовали лазерные бои в космическом лабиринте.

На празднике выступил ансамбль эстрадного танца «Конфетти» Центра детского и юношеского творчества Слободского района. Все выступления, эстафеты и конкурсы помогали проводить ростовые куклы.

Во время мероприятия сотрудники научно-исследовательской лаборатории по проблемам противодействия преступности Харьковского национального университета внутренних дел раздали семьям рекламные брошюры «Права ребенка» и «Дети – будущее Украины».

Все дети получили небольшие подарки и мороженое, сообщили в горсовете.

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