Экономика

  • 195
    •  / 

Тысячи харьковчан могут остаться без субсидии

Тысячи харьковчан могут остаться без субсидии
11 200 потребителей – субсидиантов в Харьковской области имеют задолженность за потребленный газ.
Как проинформировали в компании «Харьковгаз сбыт», имеющим задолженность выплата субсидий приостанавливается.

В управление по вопросам социальной защиты населения направлен перечень субсидиантив, которые по состоянию на 1 мая задолжали за потребленный газ. В дальнейшем управлениями по вопросам социальной защиты будет решаться вопрос о лишении субсидиантив госпомощи. Ее восстановят, когда задолженность будет погашена.

В большинстве случаев задолженность возникла, когда потребители использовали газа больше социальной нормы, на которую распространяется субсидия, и не оплатили перерасход в полном объеме. Объемы газа, используемые сверх социальных нормативов, потребитель должен рассчитываться самостоятельно, сообщили в компании.

С 1 мая потребители газа должны оплачивать обязательный платеж, который определяется при оформлении субсидии.

– Оплата этого платежа осуществляется ежемесячно и не зависит от размера средств на лицевом счете, – пояснила начальник отдела расчетов предприятия Татьяна Харченко.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2612.23 грн
100 EUR 3056.05 грн
10 RUB 4.212 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи