Тысячи харьковчан могут остаться без субсидии 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

11 200 потребителей – субсидиантов в Харьковской области имеют задолженность за потребленный газ.

Как проинформировали в компании «Харьковгаз сбыт», имеющим задолженность выплата субсидий приостанавливается.



В управление по вопросам социальной защиты населения направлен перечень субсидиантив, которые по состоянию на 1 мая задолжали за потребленный газ. В дальнейшем управлениями по вопросам социальной защиты будет решаться вопрос о лишении субсидиантив госпомощи. Ее восстановят, когда задолженность будет погашена.



В большинстве случаев задолженность возникла, когда потребители использовали газа больше социальной нормы, на которую распространяется субсидия, и не оплатили перерасход в полном объеме. Объемы газа, используемые сверх социальных нормативов, потребитель должен рассчитываться самостоятельно, сообщили в компании.



С 1 мая потребители газа должны оплачивать обязательный платеж, который определяется при оформлении субсидии.



– Оплата этого платежа осуществляется ежемесячно и не зависит от размера средств на лицевом счете, – пояснила начальник отдела расчетов предприятия Татьяна Харченко.