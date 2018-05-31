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Харьковские пограничники задержали крупный улов

Харьковские пограничники задержали крупный улов
Автомобиль с центнером рыбы задержали пограничники у российско-украинской границы в Волчанском районе Харьковской области.
Движение автомобиля от границы с Россией в направлении населенного пункта Зыбино пограничники обнаружили с помощью прибора ночного видения.

Задержание провели пограничники отдела «Волчанск» Харьковского отряда, по предварительной информации оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы, совместно с сотрудниками СБУ.

УАЗ с рыбой остановили в 500-х метрах от госграницы. Им управлял 27-летний гражданин Украины. После составления всех административных документов товар и автомобиль переданы таможенникам, сообщили в Госпорганслужбе.

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