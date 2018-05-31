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Харьковские ватерполисты стали серебряными призерами чемпионата Украины

Харьковские ватерполисты стали серебряными призерами чемпионата Украины
Сборная Харьковской области заняла второе место XXVIІ чемпионата Украины по водному поло среди мужских команд Суперлиги.
В заключительном, шестом туре, который с 25 по 27 мая прошел во Львове, харьковчане завоевали две победы и потерпели одно поражение от лидера чемпионата – львовского «Динамо».

По итогам чемпионата на счету подопечных тренеров Сергея Колточихина и Сергея Столярова – 42 очка и серебряные медали. Чемпионом в этом сезоне стало «Динамо» (Львов) (48 очков). Третье место занял ватерпольный клуб «Мариуполь» (10 очков). Еще одна харьковская команда «НТУ-ХПИ» завершила чемпионат на четвертом месте (8 очков).

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