Культура

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В Харькове открывается выставка цветов

В Харькове открывается выставка цветов
Харьковский художественный музей приглашает на выставку «Симфония цветов», посвященную 60-летию народного художника Украины, лауреата Национальной премии имени Шевченко Виктора Ковтуна.
На выставке будет представлено около 130 работ разного времени творчества художника: как уже известные широкой публике, оцененные специалистами работы, получившие статус хрестоматийных, так и новые, написанные за последние годы, которые экспонируются впервые.

Постоянным остается обращение к изображению родных мест художника – Черниговщины, ее пейзажей, земляков художника, их трудовых будней и праздников.

Весомыми являются также и наработки Виктора Ковтуна в жанре натюрморта, где использованы различные композиционные и колористические решения темы. Этот же подход присущ и городским пейзажам – как украинским, так и зарубежным. Художник заново открывает для зрителя красоту и очарование известных и неизвестных уголков родного Харькова и далеких городов зарубежья, приглашая к путешествию.

Презентация экспозиции состоится 1 июня в 16:00.

Выставка будет работать до 15 июля ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40.

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