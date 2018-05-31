Происшествия

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В Харьковской области лесоруб уничтожил два десятка сосен

В Харьковской области лесоруб уничтожил два десятка сосен
Волчанским отделом Чугуевской местной прокуратуры совместно с Волчанским отделом полиции и во взаимодействии с ГП «Волчанское лесное хозяйство» разоблачен лесоруб, который уничтожил деревьев на 60 тысяч грн.
42-летнего местного жителя разоблачили на прошлой неделе. Он незаконно напилил более 20 сосен вблизи села Гатище на территории Октябрьского лесничества. Досудебное расследование начато по ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).

Сейчас по требованию прокуратуры по решению Волчанского районного суда области на изъятое имущество (бензопилу и древесину) наложен арест. Досудебное расследование продолжается, сообщили в областной прокуратуре.

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