В Харькове собрали более сотни платьев для выпускниц

Наступает пора выпускных вечеров. Родители сбиваются с ног, чтобы нарядить своих детей согласно последней моде. Но есть и те, которые не могут позволить себе купить нарядное платье или костюм. Тогда на помощь приходит фея, которая превращает мечту в реальность, сообщают в Facebook организаторы мероприятия
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В импровизированном showroom собрали уже более 100 платьев разных фасонов и размеров.
– Все желающие в течение нескольких недель смогут принести наряды и подарить их будущим выпускницам. Мы уже связались с детскими домами в Харьковской области и рассказали о нашей акции, а в дальнейшем планируем передать одежду тем, кто мечтает о ней, но не может себе этого позволить, – рассказала организатор аукциона Елена Бугло.
Кроме того, в рамках акции пройдет показ, в котором примут участие финалистки конкурса «Мисс Харьков», пройтись по подиуму смогут и сами выпускницы.
Мероприятие состоится на улице Сумской, 37 в Областном дворце детского и юношеского творчества, начало запланировано на 16:00.