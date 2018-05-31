Харьков

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В Харькове намерены создать авиационный хаб

В Харькове намерены создать авиационный хаб
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о необходимости создания в Украине четырех дополнительных авиационных хабов помимо Борисполя.
– В условиях Украины нам нужно четыре региональных хаба, помимо аэропорта Борисполь. Это Одесса, Львов, Харьков, Днепр, – сообщил министр на Ukrainian Ports Forum 2018 в Одессе.

30 мая Кабинет министров утвердил национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года. В частности, в ее рамках предполагается создание пассажирских и грузо-логистических инфраструктурных комплексов как составной части мультимодальных кластеров с железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом, в частности, путем строительства системы мультимодальных транспортно-логистических кластеров и логистических центров на границах, в портах и аэропортах, внутри страны, сообщает Центр транспортных стратегий.

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