В Харькове намерены создать авиационный хаб

– В условиях Украины нам нужно четыре региональных хаба, помимо аэропорта Борисполь. Это Одесса, Львов, Харьков, Днепр, – сообщил министр на Ukrainian Ports Forum 2018 в Одессе.
30 мая Кабинет министров утвердил национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года. В частности, в ее рамках предполагается создание пассажирских и грузо-логистических инфраструктурных комплексов как составной части мультимодальных кластеров с железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом, в частности, путем строительства системы мультимодальных транспортно-логистических кластеров и логистических центров на границах, в портах и аэропортах, внутри страны, сообщает Центр транспортных стратегий
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