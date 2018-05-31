Харьков

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В Харькове планируют начать установку туристических информационных табло

В Харькове планируют начать установку туристических информационных табло
В проекте установки информационных щитов указано, что на них будет размещена интересна, прежде всего гостям города, информация об объектах туризма и культуры, является в Харькове: карта, QR-код, справочная информация, фото etc.
По мнению начальника Управления культуры и туризма облгосадминистрации Олега Яцины, это позволит жителям и гостям города узнать о расположении и историю культурных и архитектурных достопримечательностей Харькова, мест досуга. Идея весьма актуальна для Харьковской области и будет способствовать развитию туризма.

Уже в этом году предусмотрено установление одиннадцати информационных табло на выдающихся и многолюдных местах Харькова. Из областного бюджета с этой целью выделят финансирование в размере более 30 тысяч гривен.

В частности, информационные щиты будут установлены возле Госпрома, Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества, Областного организационно-методического центра культуры и искусства, Художественного музея, ХНАТОБа, Харьковского исторического музея, Харьковского государственного академического театра кукол, на Южном вокзале и двух автовокзалах, в сквере «Стрелка».

В облсовете согласовали перечень мест для установки щитов и поддержали вынесение вопроса к рассмотрению на пленарном заседании сессии, сообщили в облсовете.

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