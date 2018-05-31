В Харькове планируют начать установку туристических информационных табло 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В проекте установки информационных щитов указано, что на них будет размещена интересна, прежде всего гостям города, информация об объектах туризма и культуры, является в Харькове: карта, QR-код, справочная информация, фото etc.

