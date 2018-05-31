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Харьковский спектакль собрал аншлаг на «Мельпомене Таврии»

Харьковский спектакль собрал аншлаг на «Мельпомене Таврии»
Начав в Харькове осенью, в Харькове же и завершает свой гастрольный тур спектакль «Homo Soveticus. Американская комедия & советская трагедия».
На XX Международном театральном фестивале «Мельпомена Таврии» его показали дважды в Херсоне и Николаеве для 1450 зрителей. На этих показах в роли Гольдинера дебютировал киевский артист Александр Ярема и, по словам критиков, дебютировал удачно.

Спектакль по пьесе Виктора Шендеровича был поставлен Максимом Голенко, выигравшем в прошлый раз гран-при «Мельпомены Таврии». И, хотя призов в этом году на «Мельпомене» не давали, по словам директора фестиваля Алексея Могилевского, «Homo Soveticus» вошел в число лучших, а по заполняемости залов стал лидером. Критики предрекают спектаклю успех в новом гастрольном туре.

– Эта постановка — яркий образец традиционно сильного в театральном плане Харькова, — объясняет директор Алексей Могилевский. – Обычно фестиваль проходит в Херсоне, но в этом году мы решили повторить давнюю традицию первых лет — показывать спектакли и в Херсоне, и в Николаеве. И «Homo Soveticus» выбрали для показа сразу в двух городах фестиваля, в больших залах на 600 и 850 мест. Залы были полными, и по обсуждениям, комментариям, отзывам я уверенно могу сказать, что «Homo Soveticus» входит в топ-3.

По сюжету, герой истории Вульф Гольдинер, бывший парторг харьковского завода «Энерготяжмаш», живет в США, ненавидит всё американское и скучает по советскому строю. Однажды он попадает под машину американки Джейн Уотсон, и суд в качестве наказания отправляет женщину ухаживать за потерпевшим. В их диалогах сталкиваются два мировоззрения — американское и советское.

Трагикомедию по пьесе «Потерпевший Гольдинер» Виктора Шендеровича впервые показали публике относительно недавно — в октябре 2017 года автор лично представил постановку в Харькове. Еще не закончив первый сезон, спектакль побывал в Киеве, Сумах, Полтаве, Кременчуге, Запорожье, Днепре, Кропивницком, Житомире теперь дебютировал в фестивальной жизни страны — в Херсоне и Николаеве. Постановкой занимался киевлянин Максим Голенко, главные роли играли харьковчанин Вячеслав Гиндин и Ольга Жуковцова из Днепра. Но перед поездкой на «Мельпомену» Вячеслава пришлось подменить – у артиста была премьера в родном Харьковском академическом театре кукол им. Афанасьева. На роль Гольдинера продюсер Михаил Бондаренко пригласил артиста Киевского академического Театра на Липках Александра Ярему, с которым работал в нашумевшем проекте на арене Национального цирка Украины «Афродизиак».

На фестивале Александр Ярема дебютировал в этой роли, и режиссер дебютом доволен:

– Он – артист экстра-класса, включился мгновенно, — говорит Максим Голенко.

Продюсер Михаил Бондаренко работой Яремы и остальных участников спектакля тоже доволен:

– Это немного другой спектакль, чем тот, что мы показали осенью. Вычищены все огрехи, найдено правильное звучание. Это касается и группы SHKLO — они создали музыкальное сопровождение и играют несколько второстепенных ролей. А Гольдинеры Гиндина и Яремы, и правда, разные — Саша выше и больше Славы, поэтому по-другому держит себя на сцене. Это другой образ, но они оба по-своему хороши. Тем, кто видел премьеру осенью, будет интересно увидеть, каким стал спектакль теперь, в конце сезона.

Конец сезона назначен на 4 июня в городе, где все началось — в Харькове, и где местная публика впервые увидит Ярему-Гольдинера в 19:00 в театре имени Шевченко.

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