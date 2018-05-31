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Экс-начальник харьковской фискальной службы Денисюк выпущен из-под ареста: видео

Экс-начальник харьковской фискальной службы Денисюк выпущен из-под ареста: видео
Экс-начальник Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области  Станислав Денисюк, который является одним из фигурантов дела о «налоговиках Клименко», освобожден из-под ареста под личное обязательство.
Об этом в эфире программы «Тема дня» на «Телеканале ОТБ» сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.  По словам обвинителя, закон не предусматривает, чтобы фигурант уголовного дела в период следствия находился под стражей больше одного года.

– 23 мая следователи и прокуроры обратились в суд об изменении меры пресечения Денисюку на личное обязательство. И он был выпущен из-под стражи и со своими защитниками знакомится с материалами дела, – рассказал Анатолий Матиос.

Напомним, Станиславу Денисюку инкриминируется, что он в период с июля по декабрь 2011 года, будучи главой областной налоговой администрации, в составе созданной и организованной Виктором Янковичем преступной организации принимал участие в реализации незаконной схемы по минимизации налоговых обязательств путем безосновательного декларирования «программными» предприятиями – т.н. «налоговыми ямами» – налоговых обязательств по НДС, которые привели к незаконному использованию налогового кредита. В результате непоступления налогов убытки государства, по данным следствия, составляют более 308 млн грн. 24 мая 2017 года в 15 областях Украины прошла спецоперация, в ходе которой были задержаны более двух десятков бывших высокопоставленных налоговиков. Задержанных на вертолетах доставили в Киев. 25 мая суд постановил арестовать Денисюка с возможностью внесения залога 100 млн грн.


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