Экс-начальник харьковской фискальной службы Денисюк выпущен из-под ареста: видео 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 1 0

Экс-начальник Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области Станислав Денисюк, который является одним из фигурантов дела о «налоговиках Клименко», освобожден из-под ареста под личное обязательство.