Президент подписал указ об укреплении государственного статуса украинского языка 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область подписал Указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины».