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Президент подписал указ об укреплении государственного статуса украинского языка

Президент подписал указ об укреплении государственного статуса украинского языка
Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область подписал Указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины».
Указ разработан с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, усиления ее консолидированной роли в украинском обществе как средства укрепления государственного единства, учитывая необходимость защиты национального языково-культурного и языково-информационного пространства, поддержки развития национальной культуры, поощрения процессов ее интеграции в европейское и мировое культурное пространство, сообщает официальный сайт президента Украины.

– Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 год Годом украинского языка. Я отказал. Потому, что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение подписать указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы защитить язык. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие – это украинский язык, – сказал Петр Порошенко, подписывая документ.

Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018-2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирование украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создание единого культурного пространства и сохранение целостности культуры.

Также говорится о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.

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