В Харькове дети споют «Богемскую рапсодию» группы Queen: видео

Акция «Дети Харькова – за мир!», посвященная Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня на площади Свободы.

Справка

Акция «Дети Харькова – за мир!» проводится уже третий год. Цель мероприятия - популяризация идей мира, добра, единства и справедливости. В 2017 году в большом концертном действе приняли участие более 2 тысяч учащихся школ искусств, общеобразовательных школ и участников хореографических коллективов Харькова.

Как сообщил главный режиссер проекта Алексей Настаченко, в акции примут участие более 3,5 тысячи детей, в том числе юные музыканты из Ужгорода, Николаева и Днепра. В акции также примут участие дети с ограниченными возможностями. Воспитанники школ искусств и школьники объединятся в сводные оркестры и хоры. Вместе с профессиональным симфоническим оркестром Prime Orchestra они исполнят «Богемскую рапсодию» группы Queen, композиции «Мир без войны» Екатерины Комар, «Песнь Земли» Майкла Джексона и песню «Жажда» Джонни Холлидея. Завершит акцию песня «Детство». На площади установят большую сцену, на которой выступят большой сводный хор и оркестры. Музыкальные произведения сопроводят хореографические постановки.К такому значимому масштабному событию начали готовиться в январе: обсуждали музыкальный репертуар, получится ли исполнить сложную «Богемскую рапсодию» и что новое привнести в проект.– Детям нужна песня, которая покорит их сердца. Это сложный и нужный материал. В марте начали работать: заказали ноты аранжировщику, он нам их прислал, мы с Денисом (главным дирижером) просмотрели материал, отправили ребятам в школы, где они со своими учителями его уже разучили. Потом начались репетиции. Вначале сводили оркестры разных инструментов – народные, духовые, струнные. После этого начали работать с хором. Потом попробовали свести хор и оркестр, после начали работать с хореографией, – рассказал Алексей Настаченко.Это была сложная работа, которая иногда проходила в сложных условиях – на улице, в больших залах, но благодаря ей дети окунулись в мир профессиональной музыки, начали работать с профессиональными музыкантами, и для них это стало скачком в освоении своей профессии.Как отметил главный дирижер проекта Денис Дорошенко, для музыкантов Prime Orchestra это тоже интересный опыт. Сначала было трудно, особенно на первых репетициях, а детям было интересно окунуться в необычный симфонический мир, в оркестр, где есть рок-группа и ди-джей. Он рассказал, как вчера прошла репетиция во Дворце спорта, когда ее впервые посетили дети из других городов, которые до этого изучали материал у себя дома.– Когда во Дворце спорта на сцене оркестр, площадка занята оркестром и трибуны с двух сторон заняты хорами, конечно, это производит большое впечатление на детей. Им очень нравится. Да, это тяжелые репетиции, бывает жарко, кто-то кому-то мешает, но в итоге все начинают знакомиться, дружить, общаться. Им нравится, это видно по глазам, по их лицам, – отметил Денис Дорошенко.Поделились своими впечатлениями и дети. Маша Рябинина (участница оркестра) рассказала, что самыми сложными для нее были сводные репетиции:– Ты привык играть в пределах одного зала со своими оркестром, друзьями, а здесь приходишь и видишь в разы больше людей, и нужно учиться взаимодействовать, знакомиться между собой. Каждый играет по-своему, нужно находить общий язык, есть камерный оркестр, есть духовые, и нужно сыграться вместе.А Полина Писарцова (вокал) отметила, что самым запоминающимся стал момент, когда она впервые увидела, сколько собралось музыкантов. По словам юной исполнительницы, для нее это новый опыт, знакомства с новыми друзьями.– Для нас песни эти были новые и сложные. Мы их выучили, очень постарались, и когда на сводной репетиции собрались, увидели друг друга – это был восторг, потому что так много было людей, и это вызвало у меня много эмоций, – рассказала Полина Писарцова.В Харькове проект реализуют уже третий год подряд, и он стал первым подобным в Украине. У организаторов нет цели устанавливать рекорды, но им очень приятно, что такую же акцию проведут в столице Украины – «Дети Киева – за мир!». Значит, проект находит отклик и его главная цель достигнута.– 3,5 тысячи детей будут говорить о мире и призывать к тому, чтобы война остановилась. Потому что все дети Харькова хотят жить в мире, – сказал Алексей Настаченко и пригласил всех харьковчан и гостей города присоединиться к акции. Начало – в 19:00.