Харьковских чиновников подозревают в растрате при реконструкции сада Шевченко

По данным предварительного расследования, при выполнении работ по капитальному ремонту и реконструкции сада им. Т. Г. Шевченко выявлены факты растраты средств местного бюджета, совершенные должностными лицами Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета совместно с должностными лицами субъектов хозяйствования путем завышения стоимости товаров и выполненных работ. Общая сумма договоров, подписанных с нарушениями, составила более 7 млн грн. Сумма ущерба, причиненного местному бюджету, устанавливается.
Следует отметить, что мониторингом закупок аналогичных товаров этим же департаментом в мае и августе прошлого года установлено, что стоимость отдельных товаров возросла в 2 раза, сообщили в областной прокуратуре
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Сейчас досудебное расследование продолжается.