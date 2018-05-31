Харьковских чиновников подозревают в растрате при реконструкции сада Шевченко 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.