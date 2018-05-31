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Харьковских чиновников подозревают в растрате при реконструкции сада Шевченко

Харьковских чиновников подозревают в растрате при реконструкции сада Шевченко
Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
По данным предварительного расследования, при выполнении работ по капитальному ремонту и реконструкции сада им. Т. Г. Шевченко выявлены факты растраты средств местного бюджета, совершенные должностными лицами Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета совместно с должностными лицами субъектов хозяйствования путем завышения стоимости товаров и выполненных работ. Общая сумма договоров, подписанных с нарушениями, составила более 7 млн грн. Сумма ущерба, причиненного местному бюджету, устанавливается.

Следует отметить, что мониторингом закупок аналогичных товаров этим же департаментом в мае и августе прошлого года установлено, что стоимость отдельных товаров возросла в 2 раза, сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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