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Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины по стрельбе

Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины по стрельбе
Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди юниоров прошел с 27 по 31 мая во Львове.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 10 областей Украины: Киевской, Львовской, Черновицкой, Херсонской, Сумской, Ровенской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Харьковской.

В личном первенстве чемпионом Украины среди юниоров стал спортсмен из города Черновцы, 2-е место занял харьковчанин Никита Кравчук, на 3-ем месте - представитель Львовской области.

В составе смешанных команд чемпионами стали представители Черновицкой области, 2-е место - у львовских спортсменов, а бронзовыми призерами стали харьковчане - Екатерина Мазорчук и Леонид Дикань.

В командных соревнованиях две мужские харьковские команды «Харьков-2» (Тарас Трифанов, Валерий Мамонтов и Александр Грекулов) и «Харьков-1» (Михаил Бойко, Леонид Дикань и Никита Кравчук) завоевали 3-е и 4-е места соответственно.

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