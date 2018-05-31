Украина

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В Одессе запустили туристическую полицию

В Одессе запустили туристическую полицию
30 мая на территории курортного комплекса «Аркадия» в Одессе открылась первая станция туристической полиции.
Она будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона – 30 сентября, сообщает правительственный портал.

– Специально для охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции, – поясняет заместитель Министра внутренних дел Вадим Троян. – Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов.

Ежегодно Одесскую область посещают более шести миллионов туристов и отдыхающих.

– Мы говорим не только об украинцах, но и об иностранцах. Все сотрудники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедур и визовых ограничений, – говорит Вадим Троян.

Начальник Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что в прошлом году проект туристической полиции работал на участке «Ланжерон-Аркадия» в пилотном режиме.

– Он продемонстрировал свою эффективность. Группы туристической полиции раскрыли 38 уголовных нарушений, обнаружили трех несовершеннолетних, самовольно оставили место своего проживания, задержали иностранного гражданина, который находился в розыске, – сказал одесского главка полиции.

В дальнейшем планируется масштабирование подразделения на территорию всех курортных зон Украины.

– В этом году мы планируем открыть еще шесть таких станций в Одессе и Одесской области. Всего в Одесской области их будет 15. Также планируется открытие таких станций в других курортных зонах страны, – сказал Вадим Троян.

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