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В суд поступило ходатайство об аресте организатора «убийства» Аркадия Бабченко

В суд поступило ходатайство об аресте организатора «убийства» Аркадия Бабченко
В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Германа Б.Л.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. – подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть применении оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)», – говорится в сообщении.

В суде УНИАН подтвердили, что речь идет о подозреваемом в организации покушения на убийство Аркадия Бабченко.

Как сообщал «Вечерний Харьков», украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ( гражданина Г), который получил $40 тысяч за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов.

Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Организатору покушения на журналиста подготовлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Участник АТО будет проходить по делу как свидетель.

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