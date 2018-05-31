В Харьковской области для детей-сирот планируют приобрести 30 квартир 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В этом году на Харьковщине планируется приобрести 30 квартир для детей-сирот и около пяти домов – для ДДСТ.

Как сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев в ходе брифинга, посвященного Дню защиты детей, впервые за всю историю Украины в прошлом году по инициативе президента выделены средства на приобретение социального жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также на приобретение жилья для детских домов семейного типа.



– В прошлом году область получила 11,1 млн грн субвенции из государственного бюджета. За эти средства было приобретено 15 объектов недвижимого имущества: 12 квартир и один жилой дом таун-хаус для одновременного обеспечения социальным жильем 20 человек из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки Змиевского, Харьковского, Первомайского районов, – отметил Анатолий Бабичев.



Для функционирования двух ДДСТ были приобретены жилые дома в Красноградском и Змиевском районах, в которые в течение этого года устроят не менее 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.



В Харьковской области к вопросу обеспечения жильем детей-сирот подходят комплексно. Кроме приобретенного за счет государства жилья, сельские, поселковые, городские бюджеты выделяют средства на ремонт помещений, мебель и технику.



– В этом году Харьковской области предложено выделить 21,8 млн грн. Часть средств уже поступила в регион – около 11 млн. На следующей сессии областного совета ХОГА будет предлагать распределение средств по районам и городам области для приобретения социального жилья, – сказал Анатолий Бабичев. – Харьковская область – единственная в Украине, где с помощью привлеченных средств строится новое жилье для детских домов семейного типа. В этом году у нас запланировано построить два дома. Пока не определились – для каких именно семей, но планы такие есть.