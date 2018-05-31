На ловца и зверь: харьковский полицейский поймал преступника у себя в доме 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове патрульный полицейский по дороге домой обнаружил злоумышленника.

Вечером 30 мая патрульный возвращался со смены. Зайдя в подъезд дома на улице Целиноградской, он обратил внимание на неизвестного в резиновых перчатках, который ножом и отверткой пытался вскрыть электрощит. Увидев полицейского, занервничал и попытался удрать.



Патрульный обратился к гражданину с вопросами по цели его пребывания в подъезде, на что человек ничего не ответил. Инспектор вызвал наряд полиции.



В результате поверхностной проверки правоохранители обнаружили у задержанного отвертку и ножовку, которые были скрыты под одеждой, а на 13 этаже дома открытый электрический щит.



На место вызвали следственно-оперативную группу.



По данным патрульной полиции Харькова, гражданин ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за кражу.