Происшествия

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На ловца и зверь: харьковский полицейский поймал преступника у себя в доме

На ловца и зверь: харьковский полицейский поймал преступника у себя в доме
В Харькове патрульный полицейский по дороге домой обнаружил злоумышленника.
Вечером 30 мая патрульный возвращался со смены. Зайдя в подъезд дома на улице Целиноградской, он обратил внимание на неизвестного в резиновых перчатках, который ножом и отверткой пытался вскрыть электрощит. Увидев полицейского, занервничал и попытался удрать.

Патрульный обратился к гражданину с вопросами по цели его пребывания в подъезде, на что человек ничего не ответил. Инспектор вызвал наряд полиции.

В результате поверхностной проверки правоохранители обнаружили у задержанного отвертку и ножовку, которые были скрыты под одеждой, а на 13 этаже дома открытый электрический щит.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

По данным патрульной полиции Харькова, гражданин ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за кражу.

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