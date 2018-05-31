Происшествия

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В Харьковской области успели утонуть два человека

В Харьковской области успели утонуть два человека
Спасатели проверили готовность пляжей Харькова и области к началу купального сезона.
31 мая проверили пляж Алексеевского лугопарка. В лугопарке есть спасательный пост, который оснащен соответствующими спасательными средствами. Также размещенные стенды с материалами по предупреждению гибели на воде, организовано дежурство медицинского персонала и спасателей, которые прошли соответствующее обучение.

К началу купального сезона спасатели определили 68 ​​мест массового отдыха людей на воде.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области,
с начала года на водных объектах погибло 2 человека. Поэтому специалистыобращаются к отдыхающим с напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности во время пребывания на водоемах. Например, в местах, определенных для купания, нельзя заплывать за буйки и предупреждающие знаки, прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого. Детям опасно купаться без сопровождения взрослых и заходить глубже, чем по пояс, если они не умеют плавать.

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