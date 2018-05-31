В Харьковской области успели утонуть два человека 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Спасатели проверили готовность пляжей Харькова и области к началу купального сезона.

31 мая проверили пляж Алексеевского лугопарка. В лугопарке есть спасательный пост, который оснащен соответствующими спасательными средствами. Также размещенные стенды с материалами по предупреждению гибели на воде, организовано дежурство медицинского персонала и спасателей, которые прошли соответствующее обучение.



К началу купального сезона спасатели определили 68 ​​мест массового отдыха людей на воде.



Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области,

с начала года на водных объектах погибло 2 человека. Поэтому специалистыобращаются к отдыхающим с напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности во время пребывания на водоемах. Например, в местах, определенных для купания, нельзя заплывать за буйки и предупреждающие знаки, прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого. Детям опасно купаться без сопровождения взрослых и заходить глубже, чем по пояс, если они не умеют плавать.