По Гамбургскому счету: МИД Украины уволило консула за антисемитизм 31 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Министерство иностранных дел Украины уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца по причине его антисемитских заявлений.