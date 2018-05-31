По Гамбургскому счету: МИД Украины уволило консула за антисемитизм

Дисциплинарной комиссией по рассмотрению дисциплинарных дел Министерства иностранных дел Украины осуществлено дисциплинарное производство в форме служебного расследования.
Комиссия подтвердила, что Марушинец размещал на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.
По результатам проведенного дисципинарного производства, комиссия пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы.
Комиссия считает действия Марущинца «несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы» и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы.
Приказ об увольнении Марущинця с должности и дипломатической службы издан 30 мая.
Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба МИД Украины
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Пользователи Facebook опубликовали скриншот удаленного поста дипломата, где он позирует с тортом, котором написано: «60 Mein Kampf».