Харьков

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В центре Харькова крестный ход перекроет несколько улиц

В центре Харькова крестный ход перекроет несколько улиц
1 июня в связи с проведением крестного хода в Харькове будет временно приостановлено Движение транспорта на нескольких центральных улицах.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, крестный ход пройдет от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского монастыря.

С 11:00 до 12:30 будет запрещено движение транспорта по пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, на участке от ул. Университетской до Бурсацкого спуска, а также по ул. Клочковской, на участке от пл. Сергиевской до Бурсацкого спуска.

Также с 11:00 до 12:30 изменят маршрут ряд автобусов:

- №20э, 78э и 217э: высадка/посадка пассажиров будет осуществляться на пл. Конституции; движение в обратном направлении (в сторону пл. Свободы) будет осуществляться после разворота на перекрестке пл. Конституции и ул. Пушкинской;

- №202э: ул. Сумская - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Рождественская и далее по маршруту;

- №218э и 219э (в сторону пер. Спартаковского): ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;

- №231э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - пер. Пискуновский - ст. метро «Центральный рынок» - пер. Пискуновский - ул. Ярославская - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская и далее по маршруту;

- №238э (в сторону пер. Спартаковского): ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;

- (в сторону от пер. Спартаковского): пл. Конституции - пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Рождественская - ул. Коцарская и далее по маршруту;

- №241э и 272э: пер. Армянский - пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Чернышевская - ул. Марьяненко - ул. Гоголя - пл. Театральная - пер. Грабовского - ул. Рымарская - пер. Мечникова и далее по маршруту;

- №246э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Коцарская и далее по маршруту; в обратном направлении ул. Коцарская - ул. Ярославская;

- №304э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская и далее по маршруту;

- №305э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская; в обратном направлении: ул. Ярославская - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская и дальше по маршруту.

Кроме того, с 11:00 до 12:30 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Малиновского, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, пер. Спартаковскому и пл. Конституции.

Троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.

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