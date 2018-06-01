Харьков

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Самую разбитую дорогу Р-46 в Харьковской области обещают сделать европейским автобаном уже в этом году

Самую разбитую дорогу Р-46 в Харьковской области обещают сделать европейским автобаном уже в этом году
На дороге Харьков – Ахтырка ежедневно работает 50 единиц техники и 100 дорожников.
Ремонт этой дороги начался в 2016 году. Тогда привели в порядок 16 км дорожного покрытия. В 2017 году сделали еще 18 км дороги. В этом году планируют завершить ремонт всей трассы, общая протяженность которой 81 км 700 м, сообщает пресс-служба ХОГА.

В последний день мая ход работ проинспектировал начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.

– За 62 года – от момента строительства трассы – дорогу ни разу капитально не ремонтировали. В последние годы она совсем вышла из строя, стала непроездной. От автопользователей было очень много жалоб, – рассказал Евгений Зражевец. – По поручению президента Украины Петра Порошенко эту дорогу включили в план ремонта. И в этом году мы приведем ее состояние к европейским стандартам. Будет восстановлена ​​основа на 18 км трассы, где совсем было все разрушено. Также обустроим два слоя асфальтобетона. Это первая дорога, которую сделаем в полном объеме и, фактически, в кратчайшие сроки. Планируется в этом году сделать все 81 км 700 м в двух слоях с заездными карманами, с разметкой (и горизонтальной, и вертикальной), с информационными знаками, со всей обстановкой, которая делает безопасным и комфортным проезд.

В 2018 году работы на дороге стартовали с 24 апреля – началась укладка  асфальтобетона. Уже уложено 15 км нового асфальтобетона, восстановили 6 км основы.

– Ежедневно работает 50 единиц техники и 100 рабочих. На подъезде находится дополнительная техника, которую выставим ​​для укрепления обочин. Мы наращиваем темпы ежедневно, – рассказал Евгений Зражевец.

Самая длинная часть дороги в 52 км расположена в Богодуховском районе. Сейчас активная работа продолжается на наиболее разрушенном участке между населенными пунктами Губаревка и Купьеваха.

– Дорогу Харьков – Ахтырка местные жители теперь называют «президентской». Люди ждали этого ремонта десятилетиями, – отметил председатель Богодуховской РГА Владимир Шаров. – В последнее время здесь вообще невозможно было проехать. А по этой трассе ездят и школьные автобусы, и маршрутки и сельскохозяйственная техника. Поэтому эта дорога была крайне необходима. Душа радуется, что наконец ее приводят в порядок, что наконец начались работы, которые нужно было проводить еще 20-30 лет назад.

Кстати, по подсчетам специалистов, интенсивность автомобильного движения на дороге Харьков – Ахтырка составляет 20 тысяч автомобилей в сутки.

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