Харьков

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Каких выдающихся людей увековечат в Харькове

Каких выдающихся людей увековечат в Харькове
Мемориальные доски ряду выдающихся харьковчан – ученым, военачальникам, философу и писателю Григорию Сковороде – планируется установить на городских зданиях в Харькове.
В частности, мемориальная доска будет установлена академику, доктору медицинских наук, профессору и криобиологу Валентину Грищенко. Памятный знак будет установлен на фасаде здания по улице Пушкинской 67/69, где он жил.

Также в Харькове увековечат память известного математика, академика Алексея Погорелова. В честь 100-летия со дня рождения ученого на фасаде дома, где он жил (улица Юры Зойфера 6), установят памятную табличку.

Ряд мемориальных досок планируют установить сразу в двух харьковских вузах. Две появятся на фасаде Национального аэрокосмического университета «ХАИ» имени Жуковоского: одна из них – в память о первом ректоре вуза Григории Петрове (Горбенко), вторая – в честь профессора университета Владимира Борисевича. Еще две мемориальные таблички установят в Харьковской государственной академии физической культуры – на фасаде здания вуза увековечат память футболиста, заслуженного тренера Украины и бывшего доцента кафедры футбола ХГАФК Виталия Зуба и профессора академии Степана Филя.

Еще одна мемориальная доска появится на одном из старейших домов Харькова – №4 по улице Рымарской. Ее установят в память об украинском философе и писателе Григории Сковороде. В этом здании, построенном в конце ХVIII века, когда-то жил купец ІІІ гильдии Егор Урюпин, который с 1799 по 1805 год был харьковским городским головой. С тогдашним мэром дружил и часто ходил к нему в гости Григорий Сковорода. Кстати, на этом здании уже есть табличка, которую установили в 2004 году в память о Егоре Урюпине.

На фасаде Дома офицеров (Полтавский Шлях 184) установят мемориальную доску в честь 24 генералов, погибших в боях за освобождение Харькова в 1941-1943 годах, среди которых – четыре Героя Советского Союза. Установление памятного знака приурочено к 75-летию освобождения Харькова от нацистских захватчиков.

А еще переименования ждет одна из улиц Харькова – Текстильная вскоре будет носить имя заслуженного машиностроителя Украины, бывшего директора ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко» Александра Шпейера.

Такие решения приняли на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, которое прошло в четверг в Харьковском горсовете.

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