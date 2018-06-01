Каких выдающихся людей увековечат в Харькове 1 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Мемориальные доски ряду выдающихся харьковчан – ученым, военачальникам, философу и писателю Григорию Сковороде – планируется установить на городских зданиях в Харькове.