Украина

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В Украине объявлено десятилетие украинского языка

В Украине объявлено десятилетие украинского языка
Президент Украины Петр Порошенко объявил десятилетие украинского языка.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

«Принял решение о том, что в 2018 году мы объявляем десятилетие украинского языка. Подписываю указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины», – написал Порошенко на своей странице в Твиттере.

Он также добавил, что неделю назад 323 тысячи 400 человек прошли тест ВНО по украинскому языку и литературе.

«Рекордное число абитуриентов выбрали для сдачи именно украинский язык. Растет престижность, уровень владения. Важно, что мы возвращаемся к своей истории», – подчеркнул президент.

Президент подписал указ об укреплении государственного статуса украинского языка


Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018-2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства Украины и сохранения целостности культуры.

Также речь идет о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.

В то же время президент заверил, что будет заботиться о сохранении прав национальных меньшинств Украины.

«Как глава государства и как активный участник процесса развития украинской политической нации я должен заботиться и забочусь о том, чтобы законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан, чьим языком общения стал крымскотатарский, русский, греческий, румынский, болгарский, польский. Но украинский язык мы все вместе будем защищать. Это наша приоритетная задача», – подчеркнул он.

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