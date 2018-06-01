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Владимир Гройсман пообещал не платить за некачественный ремонт дорог

Владимир Гройсман пообещал не платить за некачественный ремонт дорог
Все дороги, которые сейчас строятся, будут принимать в эксплуатацию только после проведения тестов на качество выполненных работ.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом ремонта участка трассы М-12, которая также входит в состав коридора Go Highway, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Дороги будем принимать тогда, когда по ним будут проведены все исследования (качества). За халтуру платить не будем, - сказал глава правительства. - Нет сомнения, что и качество работ, которое уже закладывается в технологический процесс, дает возможность получить гарантию».

Гройсман сказал, что в Украине есть «дороги, которые построило правительство Гройсмана, и дороги, которые еще построит правительство Гройсмана».

«До нас дороги строили километрами, мы же строим тысячами километров. И за пять лет все областные центры будут объединены хорошими дорогами. Нам на это нужно около 300 млрд грн. За пять лет это обозримая цифра, которую можем направить на эти цели», - отметил премьер-министр.

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