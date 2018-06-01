В Дании с 1 августа запрещают никаб и паранджу

Правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу.
За соответствующий законопроект проголосовали 75 человек. Сообщается, что Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо.
В правительстве Дании утверждают, что этот шаг не направлен против каких-либо религий: под запрет не подпадают платки, тюрбаны и традиционная еврейская кипа - то есть одежда, которая не закрывает лицо, , сообщает Associated Press.
Нарушителей закона, который вступит в силу с 1 августа, будут наказывать штрафом в размере 1 тыс. крон.
Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.