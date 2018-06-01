В Дании с 1 августа запрещают никаб и паранджу 1 июня 2018 г. источник 0 0

Правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу.

За соответствующий законопроект проголосовали 75 человек. Сообщается, что Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо.



В правительстве Дании утверждают, что этот шаг не направлен против каких-либо религий: под запрет не подпадают платки, тюрбаны и традиционная еврейская кипа - то есть одежда, которая не закрывает лицо, , сообщает Associated Press.



Нарушителей закона, который вступит в силу с 1 августа, будут наказывать штрафом в размере 1 тыс. крон.



Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.