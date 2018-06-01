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Уволенному из «Реала» тренеру предложил работу украинский футбольный клуб

Уволенному из «Реала» тренеру предложил работу украинский футбольный клуб
Футбольный клуб «Николаев», выступающий в Первой лиге чемпионата Украины по футболу, приглашает экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана возглавить команду.
#ComeToMykolaiv и #WelcomeZidane – хэштеги и фото с такими заманчивыми предложениями появились на официальном твиттере николаевского клуба.

«Зизу только покинул «Реал», а вариант с новой работой уже появился», – иронизируют футбольные болельщики.

Популярный совсем в недавнем прошлом футболист Зинедин Зидан, ставший главным тренером «Реала» в 2016 году, внезапно объявил о своем уходе из мадридского клуба на специальной пресс-конференции. Такое заявление он сделал через пять дней после победы «Реала» над «Ливерпулем» в Киеве.

– Я принял решение не продолжать свою работу на посту главного тренера «Реала». Это немного странно, но команде нужны изменения, чтобы продолжать побеждать, другая методология работы. Поэтому я принял это решение, – сказал Зинедин Зидан.

Зинедин Зидан возглавил мадридский «Реал» в январе 2016 года, выиграв с королевским клубом девять титулов: три Лиги чемпионов, чемпионат Испании, два Суперкубка Европы, два клубные Мундиаля и Суперкубок Испании.

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