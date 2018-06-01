Уволенному из «Реала» тренеру предложил работу украинский футбольный клуб
1 июня 2018 г.
Вечерний Харьков
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1 июня 2018 г.
Вечерний Харьков
Популярный совсем в недавнем прошлом футболист Зинедин Зидан, ставший главным тренером «Реала» в 2016 году, внезапно объявил о своем уходе из мадридского клуба на специальной пресс-конференции. Такое заявление он сделал через пять дней после победы «Реала» над «Ливерпулем» в Киеве.
Когда получил предложение возглавить @mfcmykolaiv #WelcomeZidane @realmadrid pic.twitter.com/eE6IqhMP3J— MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 31 мая 2018 г.
Зинедин Зидан возглавил мадридский «Реал» в январе 2016 года, выиграв с королевским клубом девять титулов: три Лиги чемпионов, чемпионат Испании, два Суперкубка Европы, два клубные Мундиаля и Суперкубок Испании.
Зизу только покинул «Реал», а вариант с новой работой уже появился 🤣https://t.co/rlAJlZFQaZ— Tribuna.com Украина (@tribunaua) 31 мая 2018 г.
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