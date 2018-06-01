Сборная Марокко поморочила голову сборной Украины 1 июня 2018 г. автор: Николай Коперник 0 0

90 с лишним минут, а в конце концов – ноль целых ноль десятых.

31 мая, как и планировалось, сборная Украины по футболу провела первый из двух запланированных спаррингов на майско-июньском сборе в Женеве. В качестве соперника в товарищеском матче украинской сборной противостояли ребята из солнечной Африки – Марокко.



Другое дело, что цели и задачи у команд стояли разные: марроканской сборной через две недели играть на ЧМ-2018 против непростых соперников из Испании и Португалии, а для украинской сборной матч был – чисто тренировка перед сражениями, которые намечаются аж в сентябре.



В первом тайме голевых шансов было больше у сборной Марокко. На 22-й минуте Андрей Пятов перевел удар Зиеша в штангу, а четверть часа спустя отчаянным забегом навстречу Амрабату ликвидировал выход один на один. Ответ был интеллигентнее – Коноплянка воплотить свою инициативу на левом фланге не осмелился. Бесконечные удары в угол тоже были впустую.



В перерыве Андрей Шевченко освежил нападение, выпустив Беседина, Шапаренко и Марлоса. И таки был прав – это несколько исправило положение. И даже принесло результат (если, конечно, результатом считать 0:0). Сначала Коноплянка вывел на удар Марлоса, но Мендил успешно сыграл подкатом в штрафной. А затем уже сам Коноплянка замкнул левую подачу, но попал в того же Мендила. Действия Шапаренко марроканцы вообще заблокировали.



В целом и в общем, «нули на табли», и сборной Украины остается готовиться ко второму спаррингу против Албании. Который, несмотря на угрозу отмены, таки состоится. Как оказалось, стадион, предоставленный для игры со сборной Албании, не соответствует уровню национальных сборных. Там даже невозможно разместить зрителей. ФФУ направила письмо в ФИФА по этому поводу. Украинский штаб написал свои причины, албанцы – свои, и в принципе, они совпали. Но ФИФА приняла свое решение. Там пришли к выводу, что стадион в курортном городе Эвиан-ле-Бен подходит для матча такого уровня. Поэтому спарринг с Албанией состоится, как и было запланировано, 3 июня.