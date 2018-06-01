Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 1 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-б (п. №1, стояк) до 20:00 01.06.18 г.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк) до 17:00 01.06.18 г.; ул. Лесопарковая, 4-а до 20:00 01.06.18 г.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 52 (п. №1, стояк) до 17:00 01.06.18 г.; ул. Академика Павлова, 140, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-в (п. №1, стояк) до 20:00 01.06.18 г.



Немышлянский район:

пр. Московский, 198/1 (п. №1) до 17:00 01.06.18 г.; ул. Благодатная (ч/с), ул. Благодатная, 2, 2-а, ул. Краснодарская, 171-а, 171-б до 20:00 01.06.18 г.



Основянский район:

ул. Кооперативная, 18/20 (п. №1, стояк) до 17:00 01.06.18 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 224, 226, 232, 234, ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №1, стояк) до 20:00 01.06.18 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 62-д (п. №1-6) до 17:00 01.06.18 г.; пр. Победы, 56, 58, 60, 60-а, пр. Людвига Свободы, 35-а, 35-б, 39. 39-а, 39-б, 39-в до 19:00 01.06.18 г.; въезд Кузнецкий (ч/с), пер. Дербентский (ч/с), ул. Кузнецкая (ч/с), ул. Алупкинская (ч/с), ул. Береговая (Новокомсомольская) (ч/с), пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №5, стояк) до 20:00 01.06.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 02.06.18 г.