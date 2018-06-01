Кровавое ДТП с президентским кортежем: полиция опровергает 1 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали.