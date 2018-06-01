Кровавое ДТП с президентским кортежем: полиция опровергает

«В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ «НОВУС» на нерегулируемом пешеходном переходе авто из сопровождения президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), перелом ноги», – сообщил УП
источник в правоохранительных органах.
По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, у него перелом руки и ноги.
«Это была передовая машина, президент ехал через один километр», – добавил источник.
Однако в пресс-службе администрации президента в комментарии отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.
«Указанное авто не является частью кортежа президента», – отметили в АП.
Полицейское авто, которое сбило мальчика-велосипедиста в Киеве, выполняло спецзадание, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов. «Фольксваген» сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, «скорая» доставила его в больницу», – говорится в сообщении.
По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности, передает УНИАН
.
«Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование», – отмечают в полиции Киева.
Медикам удалось стабилизировать состояние подростка. Как сообщает ТСН
, врачи всю ночь боролись за его жизнь. У ребенка переломы ног, рук, ключицы, травма головы.
Мальчик находится в «Охматдете», его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.