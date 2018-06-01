Происшествия

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В Харькове покупатель напал на кассира супермаркета

В Харькове покупатель напал на кассира супермаркета
В харьковском супермаркете мужчина попытался вынести неоплаченный пакет с продуктами.
Сразу после совершения преступления 38-летнего жителя пос. Солоницевка задержали участковые офицеры Новобаварского отдела полиции.

30 мая на спецлинию полиции 102 позвонила 43-летняя женщина. Она сообщила, что работает в супермаркете. С ее слов стало известно, что неизвестный мужчина пытался вынести пакет с продуктами питания без предварительной оплаты. Когда женщины попыталась остановить злоумышленника, он толкнул ее кулаком. От удара работница упала и ударилась о дверь. Похищенные продукты мужчина все-таки украсть не смог, поскольку порвался пакет.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и участковые офицеры полиции. Получив от потерпевшей подробное описание нападавшего, полицейские начали его поиски. Через некоторое время 38-летнего правонарушителя задержали.

По данному факту следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручено уведомление о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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