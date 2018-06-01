Украина

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Пункты пропуска в зоне ООС перешли на летний режим

Пункты пропуска в зоне ООС перешли на летний режим
С сегодняшнего дня КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил перешли на летний режим работы.
Как сообщает пресс-центр ООС, в течение всего лета пункты пропуска будут работать с 6:00 до 20:00.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

  •      дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
  •      дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
  •      дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
  •      дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
  •      дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (село Пищевик)
  •      дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

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