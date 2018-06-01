Россия в июне возглавит Совет безопасности ООН 1 июня 2018 г. источник 0 0

В июне Совет безопасности ООН возглавит постоянный представитель России Василий Небензя.

В центре внимания Совсбеза в этом месяце будет ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке.



Российский дипломат отметил, что ситуация на Ближнем Востоке обсуждается регулярно на сессиях Совета безопасности, "раз в месяц или чуть реже", однако в июне это будет происходить чаще.



"У нас главное мероприятие - это заседание Совета безопасности по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке". Мы хотим провести широкий, комплексный разговор об этом, потому что это сейчас самая горячая точка планеты, где происходят и зреют многие конфликты, и подход к ним должен быть всеобъемлющим, а не а не по отдельности, как сейчас часто происходит", - пояснил Небензя.



Заседание Совета, на котором члены проведут комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, запланировано на 25 июня.



Напомним, в последний раз Россия председательствовала в Совбезе ООН более полутора лет назад - в октябре 2016 года - когда постпредом РФ при ООН был Виталий Чуркин.