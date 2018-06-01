«Убийство Аркадия Бабченко»: суд на два месяца арестовал подозреваемого в организации 1 июня 2018 г. источник 0 0

Суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в решении.



Возможность внесения залога решение суда не предусматривает.



Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман является обвиняемым по другим уголовным делам, говорится в постановлении Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 4 апреля 2018 года. Как сообщает "Украинская правда", тогда суд избрал Герману меру пресечения в виде личного обязательства в деле о подделке документов.



В этом деле вместе с ним обвиняется Капилян Антонина Анатольевна – обладательница украинско-немецкого СП "Шмайсер", где Герман работает исполнительным директором.



Кроме того, с 2016 года полиция расследует дело в отношении Германа о незаконном обращении с оружием.



Напомним, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.



По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ( гражданина "Г"), который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины.



Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.



Германа задержали 30 мая. Организатору покушения на журналиста подготовлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.