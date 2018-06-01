Общество

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Соцработники Харькова поедут делиться опытом с коллегами

Соцработники Харькова поедут делиться опытом с коллегами
Представители социальной сферы Харькова со 2 по 7 июня посетят Чернигов, Ровно и Луцк для обмена опытом в реализации социальной политики.
В командировку уезжают представители Департамента труда и социальной политики, работники коммунальных учреждений социальной сферы города, ученые, а также лидеры общественных объединений – партнеров городского социального проекта «Единая социальная сеть».

Визит харьковской делегации в другие города страны проводится для обмена лучшим опытом реализации социальной политики, развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и негосударственными организациями различных регионов Украины.

В ходе визита участники харьковской делегации встретятся со специалистами социальной сферы, работниками управлений труда и социальной защиты населения, представителями негосударственных организаций социальной направленности, посетят коммунальные социальные учреждения.

Мероприятие реализуется в рамках социального проекта «Институт социальной политики» – «Слобожанщина, Полесье и Волынь – вместе: лучшие практики в социальной политике». Именно этот проект стал победителем ежегодного конкурса социальных проектов для общественных организаций социальной направленности, который проводит Департамент труда и социальной политики, сообщили в горсовете.

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