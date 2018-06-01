Соцработники Харькова поедут делиться опытом с коллегами 1 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Представители социальной сферы Харькова со 2 по 7 июня посетят Чернигов, Ровно и Луцк для обмена опытом в реализации социальной политики.

