Технологии

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Canon прекратила продажи последней пленочной фотокамеры

Canon прекратила продажи последней пленочной фотокамеры
Компания Canon прекратила продажи единственного пленочного фотоаппарата EOS-1V.
Официальное сообщение об этом размещено на сайте производителя, пишет The Verge.

Тем не менее, компания намерена продолжить ремонтировать проданные фотокамеры до 31октября 2025 года.

Однако в компании предупреждают, что в случае недостатка деталей ремонт может быть отклонен начиная с 2020 года.

В то же время покупка камеры EOS-1V все еще доступна на сайте eBay.

Известно, что EOS-1V является профессиональной пленочной фотокамерой, которая была выпущена в 2000 году. Производство камеры прекратилось в 2010 году, после чего продолжилась реализация устройств, которые остались на складах.

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