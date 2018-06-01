Canon прекратила продажи последней пленочной фотокамеры 1 июня 2018 г. источник 0 0

Компания Canon прекратила продажи единственного пленочного фотоаппарата EOS-1V.

Официальное сообщение об этом размещено на сайте производителя, пишет The Verge.



Тем не менее, компания намерена продолжить ремонтировать проданные фотокамеры до 31октября 2025 года.



Однако в компании предупреждают, что в случае недостатка деталей ремонт может быть отклонен начиная с 2020 года.



В то же время покупка камеры EOS-1V все еще доступна на сайте eBay.



Известно, что EOS-1V является профессиональной пленочной фотокамерой, которая была выпущена в 2000 году. Производство камеры прекратилось в 2010 году, после чего продолжилась реализация устройств, которые остались на складах.