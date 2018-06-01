Украинцы смогут платить налоги с помощью мобильного приложения 1 июня 2018 г. источник 0 0

Для упрощения процесса уплаты налогов в Украине планируют запустить специальное мобильное приложение.

"Мы сейчас работаем с некоторыми провайдерами над мобильным приложением, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета (плательщика налогов)", - рассказал министр финансов Александр Данилюк на встрече с представителями бизнеса.



Просто в смартфоне можно будет провести необходимые платежи.



Данилюк напомнил, что в Украине уже внедрили такие платежные системы как Google Pay и Apple Pay.



"Так почему мы не можем платить налоги таким же способом?", - сказал министр финансов.