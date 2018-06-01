Экономика

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Украинцы смогут платить налоги с помощью мобильного приложения

Украинцы смогут платить налоги с помощью мобильного приложения
Для упрощения процесса уплаты налогов в Украине планируют запустить специальное мобильное приложение.
"Мы сейчас работаем с некоторыми провайдерами над мобильным приложением, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета (плательщика налогов)", - рассказал министр финансов Александр Данилюк на встрече с представителями бизнеса.

Просто в смартфоне можно будет провести необходимые платежи.

Данилюк напомнил, что в Украине уже внедрили такие платежные системы как Google Pay и Apple Pay.

"Так почему мы не можем платить налоги таким же способом?", - сказал министр финансов.

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