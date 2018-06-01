Украина

  • 136
    •  / 

С 1 июня вид на жительство в Украине будет выдаваться в форме ID-карты

С 1 июня вид на жительство в Украине будет выдаваться в форме ID-карты
В Украине с 1 июня вид на жительство будет выдаваться в форме ID-карты.
Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмином был утвержден новый образец бланка вида на жительство и порядок оформления и выдачи.

Это постановление было принято во исполнение требований Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» с целью введения оформления и выдачи иностранцам и лицам без гражданства вида на жительство в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель».

Сообщается, что вид на жительство, который не содержит бесконтактного электронного носителя, оформлен и выдан на основании документов, представленных с 1 июня 2018 года, действует в течение срока, на который он был выдан.

Новые документы – в виде пластиковых карт размером 54 мм х 85,6 мм – будут обеспечены бесконтактными электронными носителями, на которые будут зачисляться биометрические данные, оцифрованные фото и подпись.

При этом документы, выданные до 1 июня, будут действительны, независимо от формы выпуска.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2612.23 грн
10 RUB 4.212 грн
100 EUR 3056.05 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи