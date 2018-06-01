С 1 июня вид на жительство в Украине будет выдаваться в форме ID-карты 1 июня 2018 г. источник 0 1

В Украине с 1 июня вид на жительство будет выдаваться в форме ID-карты.

Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмином был утвержден новый образец бланка вида на жительство и порядок оформления и выдачи.



Это постановление было принято во исполнение требований Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» с целью введения оформления и выдачи иностранцам и лицам без гражданства вида на жительство в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель».



Сообщается, что вид на жительство, который не содержит бесконтактного электронного носителя, оформлен и выдан на основании документов, представленных с 1 июня 2018 года, действует в течение срока, на который он был выдан.



Новые документы – в виде пластиковых карт размером 54 мм х 85,6 мм – будут обеспечены бесконтактными электронными носителями, на которые будут зачисляться биометрические данные, оцифрованные фото и подпись.



При этом документы, выданные до 1 июня, будут действительны, независимо от формы выпуска.