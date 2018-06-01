Сегодня Землю накроет пятидневная магнитная буря

Украинцев предупреждают о длительной магнитной буре, которая продлится практически пять дней.
Как сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, первые колебания достигли Земли сегодня после шести утра, сила магнитной бури в это время ожидается на уровне 1-2 баллов. К обеду ее мощность достигнет 2-3 баллов, а ближе к вееру около 5 баллов
2 июня сила магнитной бури поднимется до уровня G2. Кроме того, 3, 4 и 5 июня - влияние Солнца также будет ощутимым для метеозависимых людей.
У метеозависимых людей геомагнитные возмущения могут вызвать мигрени, боли в суставах, головокружение, бессонницу, повышение давления.
Также стоит отметить, что на такие явления, как магнитная буря реагируют две группы людей, прежде всего - это пожилые люди, у которых уже есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы - гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, а также более молодая группа людей с так называемой дистонией.