Сегодня Землю накроет пятидневная магнитная буря 1 июня 2018 г. источник 0 0

Украинцев предупреждают о длительной магнитной буре, которая продлится практически пять дней.

Как сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, первые колебания достигли Земли сегодня после шести утра, сила магнитной бури в это время ожидается на уровне 1-2 баллов. К обеду ее мощность достигнет 2-3 баллов, а ближе к вееру около 5 баллов



2 июня сила магнитной бури поднимется до уровня G2. Кроме того, 3, 4 и 5 июня - влияние Солнца также будет ощутимым для метеозависимых людей.



У метеозависимых людей геомагнитные возмущения могут вызвать мигрени, боли в суставах, головокружение, бессонницу, повышение давления.



Также стоит отметить, что на такие явления, как магнитная буря реагируют две группы людей, прежде всего - это пожилые люди, у которых уже есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы - гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, а также более молодая группа людей с так называемой дистонией.