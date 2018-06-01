«Укртелеком» поднимает тарифы на связь 1 июня 2018 г. источник 0 0

Компания «Укртелеком» с 1 июня 2018 года повышает стоимость тарифных планов на 8,2-11,2%.

«Укртелеком повышает стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи, в которые входят пакетные услуги - минуты на общение внутри страны, с абонентами мобильных операторов. Это не касается абонплаты, которая регулируется государством», - сообщили в пресс-службе компании.



При этом местные разговоры в этих тарифных планах не тарифицируются, то есть абонент может без ограничений общаться в пределах одного города/района.



Также отмечается, что у "Укртелекома" есть линейка тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги, установленным НКРСИ. Стоимость этих тарифных планов не меняется, подчеркнули в компании.



Причиной увеличения тарифов на связь называют повышения тарифов на материальные ресурсы (топливо, электроэнергия).