Экономика

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«Укртелеком» поднимает тарифы на связь

«Укртелеком» поднимает тарифы на связь
Компания «Укртелеком» с 1 июня 2018 года повышает стоимость тарифных планов на 8,2-11,2%.
«Укртелеком повышает стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи, в которые входят пакетные услуги - минуты на общение внутри страны, с абонентами мобильных операторов. Это не касается абонплаты, которая регулируется государством», - сообщили в пресс-службе компании.

При этом местные разговоры в этих тарифных планах не тарифицируются, то есть абонент может без ограничений общаться в пределах одного города/района.

Также отмечается, что у "Укртелекома" есть линейка тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги, установленным НКРСИ. Стоимость этих тарифных планов не меняется, подчеркнули в компании.

Причиной увеличения тарифов на связь называют повышения тарифов на материальные ресурсы (топливо, электроэнергия).

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