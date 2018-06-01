Харьков

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Погода в Харькове на выходных

Погода в Харькове на выходных
В предстоящие три дня по Харькову и области ожидается повышение температуры воздуха.
2 июня: малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/сек. Температура по области: ночью 6–11º тепла, днем 20–25º выше нуля; по городу: ночью 8–10º тепла, днем 22–24º выше нуля.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 9–14º тепла, днем 23–28º выше нуля.

4 июня: переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 10–15º тепла, днем 23–28º выше нуля.

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