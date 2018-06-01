В Харьковском зоопарке родился верблюжонок 1 июня 2018 г. Вечерний Харьков 1 0

В Харьковском зоопарке 23 мая родился верблюжонок.

Малыш родился в семье самки Шакиры и самца Саши. Оба верблюда приехали в Харьковский зоопарк из Астрахани в декабре 2011 года.



Роды у Шакиры прошли легко. Малыш родился с массой около 40 кг и ростом 90 см.



– Верблюды рожают стоя. После двенадцатимесячной беременности на свет появляется один, крайне редко – два детеныша. Через пару часов после рождения малыш уже следует за матерью. Так что уже к вечеру в день рождения верблюжонка можно было наблюдать, как он пока еще неуверенной походкой ходит по вольеру за мамой, – рассказали зоологи Харьковского зоопарка.



Сейчас основным кормом для малыша является материнское молоко, благодаря которому верблюжонок быстро прибавляет в весе. Грудное вскармливание будет продолжаться до 6-18 месяцев. С двухмесячного возраста малыш начинает щипать травку и постепенно переходит на «взрослые» корма для верблюдов.



– Мама очень трепетно заботится о своем малыше. У верблюдов очень хорошо выражена забота о потомстве, которую они проявляют вплоть до половой зрелости детеныша (самцы достигают половой зрелости в 5 лет, самки – в 3 года). А поскольку наш малыш – самец, он вполне может рассчитывать на родительскую заботу вплоть до пятилетнего возраста, – отметили в зоопарке.