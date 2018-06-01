Cотрудники харьковского банка «нагрели» контору на четыре миллиона 1 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковские следователи завершили досудебное расследование по факту махинаций сотрудников банковского учреждения.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, всего задокументировано 10 эпизодов преступной деятельности. Злоумышленники нанесли банку материальный ущерб на общую сумму около 4 млн грн. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.



Следствием установлено, что в течение 2007-2008 годов начальник одного из отделений банковского учреждения вместе с сотрудниками отделения организовал преступную схему завладения средствами банка. Под видом предоставления гражданам средств в кредит они изготавливали поддельные документы. На их основании злоумышленники от имени граждан получали от банковского учреждения деньги.



Следователями отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении данной организованной преступной группы.



Обвинительный акт направлен на рассмотрение в один из судов города Харькова. Злоумышленникам грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.