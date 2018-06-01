Воспитать даже одного ребенка — это подвиг 1 июня 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

1 июня превратился в День защиты детей от власти, которая уничтожает их будущее, считает сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.

«В нынешних условиях родить и воспитать хотя бы одного ребенка – это подвиг. Нищета и безысходность не способствуют рождению детей и укреплению семей», – написал оппозиционер на своей странице в Facebook.



Вернуть людям уверенность в будущем может восстановление мира, работающая экономика, прекращение античеловеческих медицинской, образовательной и пенсионной реформ, – уверен Александр Вилкул.



– Поэтому мы внесли в парламент законопроекты по поддержке экономики, увеличению выплат при рождении ребенка, повышению качества здравоохранения и образования. Но Парубий не вносит их на голосование, – сетует политик.



По его мнению, люди должны с уверенностью смотреть в будущее. Это катастрофа, что сейчас 65% украинцев возрастом до 35 лет хотят уехать за границу. Это означает, что заводить семьи и рожать детей они будут там.