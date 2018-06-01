Из немецкого зоопарка сбежали львы, тигры и ягуар

Из немецкого зоопарка сегодня днем сбежали два льва, два тигра и ягуар, местных жителей просят не выходить из домов.

Частный зоопарк Eifel был основан в 1965 году, но занимает территорию в 30 гектаров. В зоопарке находятся около 400 животных 60 видов.

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Bild, животные сбежали из зоопарка Eifel в коммуне Люнебах федеральной земли Рейнланд-Пфальц на западе страны. Жителей коммуны просят оставаться в своих домах и сообщать полиции, если они увидят животных.Также сообщается, что из зоопарка сбежал медведь, но его застрелили сотрудники.В этом регионе в последние дни шли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Одна из местных рек вышла из берегов и вода разрушила часть ограждения в зоопарке. Это позволило животным вырваться на волю.Пока неизвестно, сбежали ли еще какие-то животные.