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Из немецкого зоопарка сбежали львы, тигры и ягуар

Из немецкого зоопарка сбежали львы, тигры и ягуар
Из немецкого зоопарка сегодня днем сбежали два льва, два тигра и ягуар, местных жителей просят не выходить из домов.
Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Bild, животные сбежали из зоопарка Eifel в коммуне Люнебах федеральной земли Рейнланд-Пфальц на западе страны. Жителей коммуны просят оставаться в своих домах и сообщать полиции, если они увидят животных.

Также сообщается, что из зоопарка сбежал медведь, но его застрелили сотрудники.

В этом регионе в последние дни шли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Одна из местных рек вышла из берегов и вода разрушила часть ограждения в зоопарке. Это позволило животным вырваться на волю.

Пока неизвестно, сбежали ли еще какие-то животные.

Частный зоопарк Eifel был основан в 1965 году, но занимает территорию в 30 гектаров. В зоопарке находятся около 400 животных 60 видов.

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