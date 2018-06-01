И вновь о дорогах Харьковщины: что сделано 1 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На данный момент главным направлением общегосударственного значения для дорожников является трасса Харьков – Ахтырка.

– Ежедневно на ней работают около 100 рабочих и 50 единиц техники. Сейчас мы выходим на полный комплекс работ: не только ремонтируем дорогу, но и обустраиваем обочину, автобусные площадки и т.д, – сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.



На трассе Чугуев-Меловое ремонтные работы ведутся в районе села Коробочкино: здесь формируют основу под асфальтобетон.



Готов выравнивающий слой покрытия перед въездом в Купянск. В течение двух дней будет готов и верхний слой асфальта – въезд в Купянск и проезд по городу будет обеспечен.



На этой неделе начаты работы на направлении Харьков – Краснокутск: сейчас дорожники формируют основу покрытия, готовятся к укладке асфальтобетона.



Активно ведутся работы на дороге Харьков – Волчанск: завершен ремонт первого участка протяженностью 1,3 км. На втором участке вблизи села Шестаково сейчас работает фреза, идет подготовка к укладке асфальтобетона. Непосредственно в Старом Салтове дорожники также готовятся к асфальтированию дороги.



– Относительно эксплуатации, то ежедневно в области работают 40-45 бригад, – отметил Евгений Зражевец.



Что касается сети местных дорог, то, по информации начальника управления строительства дорожного комплекса Департамента капитального строительства ХОГА Игоря Турченко, управление провело полное обследование всех 80 объектов, которые будут ремонтироваться в этом году за счет средств Дорожного фонда области.



– По 39 объектам объявлены тендеры, из них по 12 уже определены победители, подписаны договоры. Первые работы уже начались – на подъезде к Русской Лозовой Дергачевского района, – уточнил Игорь Турченко.