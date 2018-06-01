Спорт

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60% украинцев любят смотреть футбол за эмоции

60% украинцев любят смотреть футбол за эмоции
60% украинцев любят смотреть футбол из эмоции, 48% – за возможность провести время с друзьями возле телевизора или на поле.
Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии по итогам проведенного опроса. 27% опрошенных видят в футболе средство для улучшения здоровья, а для 17% футбол – это хобби.

Оказалось, что треть украинских болельщиков хотя бы раз выезжали заграницу, а ради игры любимой команды готовы тратить на дорогу до 9 часов.

Через две недели, 14 июня начинается Чемпионат мира по футболу, организованный FIFA. Все матчи самого важного спортивного события мира будут транслировать телеканалы «Интер» и «НТН». FIFA прогнозирует, что в этом году футбол посмотрят более 3 миллиардов людей.

– Это одно из самых важных событий в мире. По статистике прошлого чемпионата, каждый второй житель планеты старше 10 лет смотрел чемпионат мира по футболу. Это самый популярный вид спорта в мире. Это то, что людей объединяет, – рассказала в интервью Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group, в которую входят телеканалы «Интер» и «НТН».

– Интересы зрителя превыше всего. Поэтому я рада, что у нас все получилось и миллионы украинских болельщиков – людей, которые любят футбол, любят спорт, – будут сопричастны этому мировому событию, – добавила Анна Безлюдная. – Все события, которые объективно являются главными в стране и мире, будут показаны на «Интере». И показаны качественно, в полном объеме.

Чемпионат стартует в четверг, 14 июня в 18.00. Большинство из 64-х матчей будут начинаться в 15.00, 17.00, 18.00 и 21.00. Трансляции на «Интере» и «НТН» ничем не будут отличаться от тех, что будут идти еще в 30 странах – от Новой Зеландии и Австралии до США и Канады.

Опрос КМИС проводился 2-26 февраля 2018 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Было опрошено 2043 респондента.

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